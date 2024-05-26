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★韓国限定 スラムダンク SLAMDUNK 名刺入れ カードケース 宮城リョータ
商品番号 V20667580466
商品名

★韓国限定 スラムダンク SLAMDUNK 名刺入れ カードケース 宮城リョータ
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■仕様映画THEFIRSTSLAMDUNK韓国で開かれたポップアップストアの公式限定グッズです。Smith\u0026Leatherとのコラボ商品です。名刺入れ名刺ケースカードケース背番号7番宮城リョータポップアップではすぐに売り切れたお品です。お好きな方に是非！！韓国限定品日本未発売日本未入荷1点のみ、即日発送素材：レザーカラー：レッドサイズ※画像にてご覧ください。■商品の状態新品未使用＝＝＝＝【その他】不明点はお気軽にご質問ください。管理番号：053858#スラムダンク#スラダン#slumdunk#THEFIRSTSLAMDUNK#THEFIRST#カードケース#名刺入れ#名刺ケース#湘北#桜木花道#流川楓#三井寿#宮城リョータ#赤木剛憲
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