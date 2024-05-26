コンバース　ワンスター　チャックテイラー　スウェードスニーカー

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商品詳細
コンバース ワンスタースウェードスニーカー使用感あります。コンバース1970年代のローチャックテイラーオールスターブルーチルConverseSpring/Summer2018コレクションのスエード/レザー。チャックテイラーオールスター'70は作り直されたクラシックです。モダンなディテール、より高いラバーフォックス、クッション性のあるフットベッド、ラバートゥキャップ、サイドウォールステッチ、象徴的なスターアンクルパッチ、加硫ラバーアウトソールが特徴です。#コンバース#ワンスター#チャックテイラー#CT70#スニーカー
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