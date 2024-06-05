尖ゴールドダブルクロス 5A高級CZダイヤ.ネックレス☆

K-1の魔裟斗選手が愛用してるネックレスとほぼ似てますAAAAA（5A）クラスの高級CZダイヤを贅沢に使用したクロスモチーフにはS925の刻印が入っております基本的には大小2つのクロスモチーフが組み合わさっており、それぞれにチェーンを通す穴があるので、どちらか1つだけを付けるということも可能でございますチェーンにはDのロゴがあしらわれていて、デザイン性溢れる仕上がりです☆地金はシルバー925で、プラチナ仕上げともいわれる表面処理をしていますのでお手入れが簡単【ペンダントトップサイズ】縦最大約3.3cm×横最大約2.4cmチェーン長さ約45cm＋アジャスター5cm全長約50cm



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