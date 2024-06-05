CONVERSE JACK PURCEL 27.5cm

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JACK PURCELL 80 J | ABC-MART GRAND STAGE JACK PURCELL 80 J | ABC-MART GRAND STAGE



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【商品名】コンバースジャックパーセル27.5cmになります。【商品説明】シグニチャーモデルの先駆け的アイテム。つま先のラインは\"スマイル\"、ヒールラベルのデザインは\"ヒゲ\"と呼ばれ、今もなお多くの人に愛され続けている一足です。【サイズ】27.5cm【品番】1R193【状態】両足かかと部分内側に破れ、本体とソール部分の剥がれがございます。使用感がございます。⭐︎フォロー割引⭐︎フォローしていただけましたら商品の値段に応じてお値引きさせていただきます。●2,000円以上→200円引き●5,000円以上→300円引き●7,000円以上→400円引き●10,000円以上→500円引き同サイズをお求めの方へ★↓↓↓#SSS_275その他色んなスニーカーも揃えております。AIRFORCE1(エアーフォースワン)AIRJORDAN(エアジョーダン)やAIRMAX(エアマックス)、LOW(ロー)MID(ミッド)HI(ハイカット)などたくさんございます。CONVERSE(コンバース)newbalance(ニューバランス)やPUMA(プーマ)そしてReebok(リーボック)！！などなどトレンド商品もございます。王道のNIKE(ナイキ)adidas(アディダス)オニツカタイガーなど2022モデルから春夏秋冬モデルやコラボなどの限定品、レアなものまで充実です！メンズ向けのかっこいい靴やレディース向けのかわいい厚底。ウィメンズ、ユニセックス、キッズなど流行のおしゃれシューズから、スポーツではランニングやジョギングだったりジム、フィットネス、バッシュなどいろいろなところでお使いいただけます。カラーは青(ブラック)赤(レッド)や白(ホワイト)の他に黒、黄色(イエロー)緑(グリーン)灰色(グレー)や白や黒！サイズも様々！管理番号#L03257ヌ0227