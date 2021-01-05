ルイヴィトンLOUIS VUITTON タイガ　コインパース黒

ルイヴィトンLOUISVUITTONタイガ コインパース黒 保存袋 箱付きシリアルNo.10164確実に正規品です。カードが入るサイズ感でキャッシュレス派の方におすすめ縦7cm横11.2cmマチ1.8cm程度 (素人採寸ですのでご参考に。)ファスナーの開閉は可能ですが写真⑤のように破れが生じています。他にも角スレなども見られます。気に入って使っていたため使用感がございます。ご理解いただける方よろしくお願いします。購入時の箱と保存袋をお付けいたします。



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