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ルイヴィトンLOUIS VUITTON タイガ　コインパース黒
商品番号 X31394144197
商品名

ルイヴィトンLOUIS VUITTON タイガ　コインパース黒
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンLOUISVUITTONタイガ　コインパース黒　保存袋　箱付きシリアルNo.10164確実に正規品です。カードが入るサイズ感でキャッシュレス派の方におすすめ縦7cm横11.2cmマチ1.8cm程度　(素人採寸ですのでご参考に。)ファスナーの開閉は可能ですが写真⑤のように破れが生じています。他にも角スレなども見られます。気に入って使っていたため使用感がございます。ご理解いただける方よろしくお願いします。購入時の箱と保存袋をお付けいたします。
http://narcologia.ru/goods/perpetual25246.html
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