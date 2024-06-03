激レア★ NEWERA 59FIFTY ニューエラ パンクドランカーズ キャップ

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商品詳細
素材···コットンカラー···ブラウン形···ベースボール【激レア！ニューエラ✖️パンクドランカーズ！】【激レア！ニューエラ✖️パンクドランカーズ！】メルカリ内・他フリマ内にもほぼ出回っていないかと思います！このカラーはレアカラーの為、今後もなかなか出回る事はないかと思います！パンクドランカーズニューエラコラボ一部ほつれてる部分があります。写真に載せてますのでご確認下さい。ノークレームノーリターンでお願いします。パンクドランカーズニューエラコラボサイズ表記59FIFTY71/457,7cm
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