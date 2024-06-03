DAIWA PIER39 TECH REVERSIBLE MA-1

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2022AWのMA-1です。着用回数1回で特筆すべきダメージや汚れはありません。あくまでも中古となりますので新品同様の程度をお求めの方はご購入はお控えください。定価¥63,800色：ダークネイビーサイズ：S着丈69胸囲135肩幅53袖丈62裄丈88.5cm表地：ナイロン100%裏地：ナイロン100%中綿：ダウン90%/フェザー10%【デザイン】アメリカ軍の初期型MA-1フライトジャケットを彷彿とさせるダウンジャケット。大小様々なポケットワークに加え、こちらの商品はリバーシブル対応となり、表面はフライトジャケット、裏面はフィッシングジャケットという、表裏で全く違う表情を見せるアイテムです。左右に取り付け可能なシガレットポケットは、裏面の胸に拝することも可能で、左胸部の当初酸素マスクを留めておくためのボックスタブは胸ポケットとしてアレンジ。両脇に備えられた当時ICSの音声プラグコードの固定用コードループは、釣果を記載する際の１本分のペン差しとしてアレンジしております。まさにフィッシングアレンジされたフライトジャケットです。【素材】経糸に70d、緯糸に210dを使用し、高密度に織り上げたヘヴィナイロンツイルを使用。地合いのしっかりとした、肉感のある素材でハードなフィールドでも耐えうる素材。sfc(stripesforcreative)seeseeseeseeisnessennoyDAIWAPIER39needles1LDKnewbalancecomoliunusedauraleealwaythcreek700fillwillychavarriaスタイリスト私物レショップ素材···ナイロン