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Dickies × TRIPSTER セットアップ スーツ OLIVE XL
商品番号 I58166799491
商品名

Dickies × TRIPSTER セットアップ スーツ OLIVE XL
ブランド名 ディッキーズ
特別価格 税込 19,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディッキーズ×トリップスター。カジュアルスーツ。ビームス原宿購入。2回着用。クリーニング済み。柔らかい素材なのど多少のシワがあります。中古品に御理解ある方のみご購入ください。XLsizechart着丈77cm/肩幅59cm/身幅67cm/そで丈59.5cm/ウエスト94cm/股上32cm/股下72cm/すそ周り44cm/もも周り75.2cm/ヒップ116cm季節感···春、夏、秋、冬カラー···グリーン#wonton#キャンプ#野村訓市＃ビームス#キムタク#GORETEX#藤原ヒロシ#theaprtment#usarmy#野村訓市#ユニオン#union#supreme#stussy#wtaps#SUNDAYSBEST#eddiebauer#80s#90s#パタゴニア#ウールリッチ#ヴィンテージ#ビンテージ#アメリカ製#アウトドア#LLBEAN#LLビーン#ランズエンド#エディバウアー#OLDGAP#noroll#ノーロール#min-nano#comfortablereason#BRONZE56K#ALLTIMERS#1ldk#カーハート#carhartt#GX1000#goofycreation#バナナリパブリック#skate#フィッシング#オールド#ギャップ#裏原#古着
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