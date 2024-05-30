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ナイキ ズーム クラシック エスビー ホワイト/ブラック US10 28cm
商品番号 R32556953401
商品名

ナイキ ズーム クラシック エスビー ホワイト/ブラック US10 28cm
ブランド名 ナイキエスビー
特別価格 税込 1,959 円
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商品詳細

商品名2009年発売ナイキズームクラシックエスビー'09NikeZoomClassicSbWhiteBlackレアモデル完売品317719-101カラーホワイト/ブラックサイズUS1028cm状態全体的に使用感のある箱なしのユーズド品ですので、見落とし等があるかもしれませんが、発売から10年以上経過しておりますので、その点を御考慮いただきました上で、御検討をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます送料無料発送方法ゆうゆうメルカリ便値段交渉および値下げ不可即購入可能ですが、何か質問があれば、コメント欄にてご連絡くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます
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