新品　コンバース　オールスター100周年　チャックテイラー　27.5cm 希少品

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商品詳細
CONVERSEコンバース ALLSTARオールスター100周年モデルChuckTaylorチャックテイラー REACTリアクトMIDNIGHTBLUEミッドナイトブルーサイズ27.5cmタグ付き新品未使用品専用ケース付き希少品よろしくお願いします。オールスター100のカラーアレンジモデル。アッパーやシューレース、アンクルパッチのロゴやヒールラベル、テープのライン、ライニングをミッドナイトブルーでカラーリング。水が浸みにくく、汚れも付きにくい撥水キャンバス仕様。ホワイトのスペアシューレースが付属。アッパーに刻まれたステッチ、同間隔で配されたハトメ、すっきりとしたホワイトのソールが、シックなミッドナイトブルーの美しいコントラストになった一足。メインカラー···ブルースニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···防水
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