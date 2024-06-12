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新品　コンバース　オールスター100周年　チャックテイラー　27.5cm 希少品
商品番号 K10113911381
商品名

新品　コンバース　オールスター100周年　チャックテイラー　27.5cm 希少品
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 1,887 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CONVERSEコンバース　ALLSTARオールスター100周年モデルChuckTaylorチャックテイラー　　REACTリアクトMIDNIGHTBLUEミッドナイトブルーサイズ27.5cmタグ付き新品未使用品専用ケース付き希少品よろしくお願いします。オールスター100のカラーアレンジモデル。アッパーやシューレース、アンクルパッチのロゴやヒールラベル、テープのライン、ライニングをミッドナイトブルーでカラーリング。水が浸みにくく、汚れも付きにくい撥水キャンバス仕様。ホワイトのスペアシューレースが付属。アッパーに刻まれたステッチ、同間隔で配されたハトメ、すっきりとしたホワイトのソールが、シックなミッドナイトブルーの美しいコントラストになった一足。メインカラー···ブルースニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···防水
http://narcologia.ru/goods/organization850962.html
http://narcologia.ru/goods/smear279904.html
http://narcologia.ru/goods/protein145534.html
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