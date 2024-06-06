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YAMAHA MX49
商品番号 R89533374462
商品名

YAMAHA MX49
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 16,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAMX49ヤマハ⚫︎付属品本体、ソフトケース、ACアダプター(汎用品)中古で購入後、屋内で数回利用しました。ACアダプターは購入時から汎用品ですが、通電や音出しに問題ありませんでした。目立った傷などはなく比較的綺麗です。ソフトケースの上からプチプチとダンボールを巻いての発送になります。#電子ピアノ#シンセサイザー#キーボード#DTM#ヤマハ#YAMAHAMX49
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