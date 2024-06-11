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JO1 白岩瑠姫 fortune music CD BOX
商品番号 V84087635327
商品名

JO1 白岩瑠姫 fortune music CD BOX
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,406 円
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商品詳細

THESTAR、CHALLENGER、STRANGER、WANDERING、KIZUNA、MIDNIGHTSUNの6パターンセットです！全てCD付き！トレカ、アザージャケット、シリアルナンバー等の特典は全て付きません♪CDの帯も揃ってません。即購入可能です！4〜7日で発送に設定しておりますが、3日以内に発送できる場合もございます。お急ぎの方はコメントよろしくお願いします。自宅保管していたものですので傷や汚れなどご了承いただける方のみご購入お願いします♪緩衝材に包んで防水対策をして発送いたします⭐︎JO1豆原一成川尻蓮川西拓実大平祥生鶴房汐恩白岩瑠姫佐藤景瑚河野純喜木全翔也金城碧海與那城奨グッズ
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