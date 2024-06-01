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クレイバースト 1BOX シュリンクなし
商品番号 K63957037987
商品名

クレイバースト 1BOX シュリンクなし
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クレイバースト　1BOXシュリンク無しポケモンカードゲームクレイバースト1BOX（製造番号一致）購入時にシュリンクは外されましたが、BOXそのままで差し替え等の無い製造番号一致の30パックとなりますのでSR、SAR、AR、URなどの封入率はシュリンク付きBOXと同じです。送料の関係上、パックのみで発送させていただきます。サーチ等でレア抜きやパックの入れ替え等は一切行っておりませんので安心してお買い求めください※中身での評価はおやめください。神経質な方はご購入ご遠慮下さい。※値下げ不可※即購入OK
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