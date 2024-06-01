クレイバースト 1BOX シュリンクなし

クレイバースト 1BOXシュリンク無しポケモンカードゲームクレイバースト1BOX（製造番号一致）購入時にシュリンクは外されましたが、BOXそのままで差し替え等の無い製造番号一致の30パックとなりますのでSR、SAR、AR、URなどの封入率はシュリンク付きBOXと同じです。送料の関係上、パックのみで発送させていただきます。サーチ等でレア抜きやパックの入れ替え等は一切行っておりませんので安心してお買い求めください※中身での評価はおやめください。神経質な方はご購入ご遠慮下さい。※値下げ不可※即購入OK



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