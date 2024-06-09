エルメネジルドゼニア チェック ブラウン ネクタイ 新古品 A107-A17

A107-A17USEDネクタイを多数出品しています。出品中のネクタイからブランド・柄・カラー・価格帯などで検索できます。スマホアプリからご覧の方はそのままタップ、PC版をご覧の方は＃からコピーしてご利用ください。#UNTネクタイ#UNTエルメネジルドゼニア#UNTチェック#UNTブラウン#UNT新古品#UNT3000～5000円#UNT状態ランクS～A★★ネクタイまとめ買いでお得に★★まとめ買いでお値引き致します！詳細はプロフィールをご覧ください。■商品説明ブランド：エルメネジルドゼニア柄：チェックカラー：ブラウン系大剣幅(cm)：9.7状態：S新古品生地：シルク100%■状態についてS：新品・新古品・未使用品・試着程度品等、ほぼ傷や汚れが無く状態の良いもの。A：美品、あまり傷や汚れが無く使用感の少ない綺麗なもの。B：良品、多少の傷や汚れはあるがまだまだ使用できるもの、一部着用に工夫を要するもの。C：難有り品、ダメージがあり使用感の強いもの。上記ランク付けは独自の基準によるものです。各ランクに対し＋や－を加え、より詳細な区分を記載する場合がございます。状態説明文も併せてご覧ください。また、ランクの低い商品については記載し切れないダメージがあることもございます。目立つダメージや着用時に気になりやすい箇所を優先し記載致します。■配送方法：ゆうゆうメルカリ便ゆうパケットポストお届け先の郵便受けに投函されますので対面での受け取りは不要です。到着日時の指定は出来ません。ブランドアイテムについては鑑定士による真贋鑑定済の正規品を出品しています。入手元：AACD加盟ブランドリユース店柄・デザイン...チェックカラー...ブラウン



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