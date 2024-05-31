ルイヴィトン　メンズ　長財布ブラック

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●定番の超人気デザインです●状態を考えるとかなりお買い得ですブランド名： ルイヴィトン VUITTON ポルトフォイユブラザサイズ:横19cm 縦10cm 奥行き2cm色:黒購入先：古物許可証所持者のみ参加可能な業者オークション新品参考価格：8万8500円付属品：無し●商品状態●外観:新品未使用と比べると少し使用感はあり ますが、目立つダメージは無く綺麗です。 気になる角スレもありません。内観:気になるダメージ無くとても綺麗です。お札入れ:ベタつき剥がれ無くとても綺麗です。●その他コメント●ルイヴィトンらしい上品なデザインです。定番の超人気デザインですできる男のマストアイテムですカラー...ブラック柄・デザイン...無地財布形...長財布素材...本革