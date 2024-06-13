トイズマッコイ　トゥイーティー　USAF キャップ　TWEETY ナンバーエイト

TOYSMcCOYTWEETYU.SAIRFORCECAPサイドメッシュのトラッカーです廃番モデルナンバー8サイズ フリー（スナップバック）国内正規品数回着用しています薄い汚れはありますが、目立つ大きなダメージはないですネコポスにて発送の為、少し潰しての梱包になることをご了承ください



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