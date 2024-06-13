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★夏のSALEをしようと思っていますので、「この金額でなら買いたいよ〜」という方はお気軽にコメントください★☆フォロー割、リピート割も大歓迎です☆Tシャツもたくさん販売中！#すーちの厳選古着Tシャツ#すーちのブランド古着Tシャツ他にもたくさん気になるアイテム出品中です(⁠^⁠^⁠)○商品HUMANMADEヒューマンメイドスターウォーズコラボTシャツ半袖TシャツHUMANMADExSTARWARSGraphicT-Shirt#2\"WHITE\"ヒューマンメイドxスターウォーズグラフィックTシャツ#2\"ホワイト\"『STARWARS（スター・ウォーズ）』の人気キャラクター、ヨーダの名言“Alwaysinmotionisthefuture”がプリントされたTシャツ。HUMANMADE定番の柔らかいスラブ生地の丸胴ボディーに、左袖に施されたヨーダのタグがポイントです。※製品での洗い加工を施しているため、一点一点に微妙なサイズや風合いの違いがございます。予めご了承ください。○サイズ:Sサイズ○カラー:ホワイト白○生地:コットン100%○状態:新品未使用ステッカー2点クリアファイル付き※郵送時の箱のままお送りさせて頂きます。箱の破れ跡は宛名を剥がした為です。○サイズ写真記載SUPREMEシュプリームSAPEurNIKEナイキお好きな方いかがでしょうか(⁠^⁠^⁠)宜しくお願い致します。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋,冬