90s マリリンモンロー Tシャツ フルーツ usa ハリウッド ヴィンテージ ...

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商品詳細
肩幅45身幅47.5袖丈21.5着丈72.5袖裾共にシングルステッチボディはアメリカ製のフルーツコピーライトには1988と入ってますマリリンモンローフルーツオブザルーム90年代ヴィンテージムービーTドリスfruitoftheloomアメリカ製madeinusa
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