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AWAKE レザーウォレット　財布
商品番号 U15697613755
商品名

AWAKE レザーウォレット　財布
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サドルレザーのウォレットです。横浜にあるAwakeというアトリエで作製されたものです。リアルサドルレザーという使い込むごとに赤黒く変色するレザーでこれからさらに変色していくと思います。傷やシミがあります。製品自体は頑強なので使用上はまったく問題ありません。かなり厚みはありますが、コインケースやカード入れの部位は革を薄くしてありお金やカードの出し入れがスムーズに出来るよう工夫されています。縫製、コバの仕上げ、金具、コインケースの留め具の作りなど非常に凝ったウォレットです。バイクに乗る方、風合いのあるウォレットを探している方にお薦めです。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit645986.html
http://narcologia.ru/goods/displease569731.html
http://narcologia.ru/goods/troupe922811.html
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