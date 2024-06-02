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ラストクロップス　シェルコードバン　グラウンダー
商品番号 T26892962163
商品名

ラストクロップス　シェルコードバン　グラウンダー
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 36,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラストクロップスホーウィンシェルコードバン　ラフアウトナチュラルグラウンダーフルコードバンナチュラルカラーのグラウンダーになります。写真は若干赤みが強く写っています。実物はもう少しナチュラルです。店舗より購入後コレクションとして保管してありました。増えすぎた為出品します。ナチュラルの未使用グラウンダーはなかなか手に入らないです。金額はこの値段なら手放しても良いと思う金額に設定しているので、大幅に値下げしてまで手放す気はありません。新品、未使用ですがラフアウトシリーズですので、購入時から細かい擦り傷等あります。完璧を求める方はご遠慮ください。
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