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BLACK　COMME　des　GARCONS×NIKE　 2019AW 半袖T
商品番号 I94948422855
商品名

BLACK　COMME　des　GARCONS×NIKE　 2019AW 半袖T
ブランド名 ブラックコムデギャルソン
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【素材】ポリエステル【カラー】ホワイト【表記サイズ】XL【製造番号】1D-T101【付属品】なし【詳細サイズ】着丈：約71ｃｍ肩幅：約49ｃｍ袖丈：約21ｃｍ身幅：約55ｃｍ裾幅：約55ｃｍ
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