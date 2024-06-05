BLACK　COMME　des　GARCONS×NIKE　 2019AW 半袖T

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商品詳細
【素材】ポリエステル【カラー】ホワイト【表記サイズ】XL【製造番号】1D-T101【付属品】なし【詳細サイズ】着丈：約71ｃｍ肩幅：約49ｃｍ袖丈：約21ｃｍ身幅：約55ｃｍ裾幅：約55ｃｍ
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