【新品未使用】JOHN SMEDLEY TINDALL 24G 半袖クルーネック

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【新品未使用】JOHNSMEDLEYTINDALL24G半袖クルーネックコットンニットサイズMカラーホワイト着用機会が無かったので出品します。肩幅約45cm着丈約67.5cm身幅約55cm袖丈約28cm柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック