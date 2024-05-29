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商品詳細
■ブランド■COLEHAAN コールハーン ■商品説明■アメリカ買い付け品 中古 レザーシューズ 1928年、シカゴで創業したアメリカの名門高級靴ブランド。素材： スエードレザー、 色： 薄オリーブグリーン、 履き心地抜群のソール。インパクト◎のアメカジMixスタイル、 存在感のあるウィングチップ。スッキリとした上品なシルエットでとてもお洒落。ジャンルを問わず愛用して頂けるアイテム、 『1点物ですのでお早めに』■サイズ■表記 US １０ 実寸 ２８cm (アウトソール ３０cm、底幅 １０．５cm)※ 多少の誤差はご容赦ください。■状態■中古 使用感あり（多少のスレ傷ヨゴレ)。(写真参照)
http://narcologia.ru/goods/pompous109323.html
http://narcologia.ru/goods/slide953987.html
http://narcologia.ru/goods/financier171360.html
コールハーン緑ウィングチップスニーカー革靴スエードレザーシューズ370423
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