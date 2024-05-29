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コールハーン緑ウィングチップスニーカー革靴スエードレザーシューズ370423
商品番号 M49175897802
商品名

コールハーン緑ウィングチップスニーカー革靴スエードレザーシューズ370423
ブランド名 コールハーン
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランド■COLEHAAN　　コールハーン　　　■商品説明■アメリカ買い付け品　　　中古　　　レザーシューズ　1928年、シカゴで創業したアメリカの名門高級靴ブランド。素材：　スエードレザー、　色：　薄オリーブグリーン、　履き心地抜群のソール。インパクト◎のアメカジMixスタイル、　存在感のあるウィングチップ。スッキリとした上品なシルエットでとてもお洒落。ジャンルを問わず愛用して頂けるアイテム、　『1点物ですのでお早めに』■サイズ■表記　　US　１０　　実寸　　２８cm　(アウトソール　３０cm、底幅　１０．５cm)※　多少の誤差はご容赦ください。■状態■中古　使用感あり（多少のスレ傷ヨゴレ)。(写真参照)
http://narcologia.ru/goods/pompous109323.html
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