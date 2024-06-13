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FUNNY ファニー　シンビルフォード　コードバン
商品番号 T44805447490
商品名

FUNNY ファニー　シンビルフォード　コードバン
ブランド名 ファニー
特別価格 税込 5,670 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···三つ折りカラー···ブラウン素材···本革FUNNYのシンビルフォードになります。お札とカードが収納可能です。高級革のコードバン（馬尻革）製で、ホックもシルバー製になります。頂き物で使用せず保管していましたが、梱包しないままで置いていたので若干へこみなどがあります。コードバンですので未使用状態だとツヤの感じで傷などわかりやすいですが、使いだすと傷など気にならなくなると思います。
http://narcologia.ru/goods/reboot907236.html
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