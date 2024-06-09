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【美品】サルヴァトーレフェラガモ ガンチーニ サフィアーノレザー 長財布
商品番号 K27185231029
商品名

【美品】サルヴァトーレフェラガモ ガンチーニ サフィアーノレザー 長財布
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 7,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎匿名配送◎送料無料◎即購入OK◎値引き交渉OK◎1〜2日後には発送手続きいたします。（用事があり対応できない場合はメッセージを送ります）◎その他メンズも取り扱っております。#sukurasakuメンズ▶アイテムSalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモガンチーニサフィアーノレザーラウンドファスナー長財布▶状態（素人による検品であることをご了承ください）金具に小さな擦り傷、本体に小さな色褪せがありますが目立ちません。まだまだお使いいただけると思います。▶︎付属品箱等▶色黒ブラック銀シルバー　▶サイズ(素人による採寸のため誤差がある可能性があります)縦:9cm横:19.5cmマチ:2.5cm▶素材サフィアーノレザー本革▶︎購入元大手リサイクルショップ▶発送方法らくらくメルカリ便にて発送します。（匿名配送）水濡れ対策をしたうえでなるべく簡易的な梱包で発送いたします。\u2028▶保存方法ビニール袋に包み、暗所にて保管しております。※必ずプロフィールをご一読いただいた上でお取引をお願いいたします。
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