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初期ポロラルフローレン レジメンタルストライプ シルクネクタイ ヴィンテージ
商品番号 I22051254956
商品名

初期ポロラルフローレン レジメンタルストライプ シルクネクタイ ヴィンテージ
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]アメリカ入手の希少な70sのポロです。ブレザーによく合いそうなレッド・イエローのストライプ柄です。ハンドメイドで剣先も手仕上げの高級品です。##phot03142
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