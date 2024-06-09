初期ポロラルフローレン レジメンタルストライプ シルクネクタイ ヴィンテージ

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商品詳細
寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]アメリカ入手の希少な70sのポロです。ブレザーによく合いそうなレッド・イエローのストライプ柄です。ハンドメイドで剣先も手仕上げの高級品です。##phot03142
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