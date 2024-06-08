激安 期間限定 ベルルッティ カリグラフィ スクリットレザー 長財布 青系

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商品詳細
Berlutiの長財布イタウバになります。ブルー系の美しい色合いで、革の味も程よく出ております。（ゴールデンパティーヌとシルバーパティーヌをダブルで入れておりましたが、そちらの色はほとんど落ちてしまっております。）中古品につき神経質な方の購入はご遠慮ください。カラー···ブルー財布形···長財布
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