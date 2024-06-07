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商品詳細
■商品説明■【ブランド】LOUISVUITTON【素材】ダミエグラフィット【カラー】ブラック／シルバー金具【サイズ(cm)】約W9.5cmxH19cmxD2cm【仕様】札入れ1小銭入れ1カード入16内ポケット5【重量】約167g【生産国】フランス【シリアルNO】TA4127【商品紹介】LVリーグ・コレクションのプリントがデザインされたダミエ・グラフィット、ポルトフォイユ・ブラザ。カード入れやポケットも豊富でシンプルながらも機能性の高いデザインも人気です。【付属品】箱／保存袋
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ルイ ヴィトン ポルトフォイユ ブラザ 長財布 ダミエグラフィット ブラック
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