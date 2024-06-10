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新品未使用タグなし✨DSQUARED2 ロゴTシャツ
商品番号 O66127744237
商品名

新品未使用タグなし✨DSQUARED2 ロゴTシャツ
ブランド名 ディースクエアード
特別価格 税込 4,982 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフィール必読お願いします(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)お値下げしましたDSQUARED2(ディースクエアード)ロゴプリントTシャツ新品未使用タグ付なしロゴのかすれプリントが可愛いです⸜(*ˊᗜˋ*)⸝サイズ…S肩幅…約43cm身幅…約44cm着丈…約69cm素人採寸の為、誤差お許しくださいm(__)m女性も着られるサイズ感購入元大手リユースショップ鑑定済カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...春,夏,秋,冬自宅保管、素人保管の為お気になさる方は御遠慮くださいm(__)m#メンズ#ディースク#ディースクエアード#新品未使用#タグなし
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