新品未使用タグなし✨DSQUARED2 ロゴTシャツ

プロフィール必読お願いします(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)お値下げしましたDSQUARED2(ディースクエアード)ロゴプリントTシャツ新品未使用タグ付なしロゴのかすれプリントが可愛いです⸜(*ˊᗜˋ*)⸝サイズ…S肩幅…約43cm身幅…約44cm着丈…約69cm素人採寸の為、誤差お許しくださいm(__)m女性も着られるサイズ感購入元大手リユースショップ鑑定済カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...春,夏,秋,冬自宅保管、素人保管の為お気になさる方は御遠慮くださいm(__)m#メンズ#ディースク#ディースクエアード#新品未使用#タグなし



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