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コーチ COACH 長財布 F77288 ブラック ダブルジップ メンズ財布
商品番号 A84594546425
商品名

コーチ COACH 長財布 F77288 ブラック ダブルジップ メンズ財布
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 6,721 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お世話になります。ご覧いただき、ありがとうございます。COACHの長財布です。アウトレットで購入した商品で新品未使用です。◇型番：F77288◇カラー：ブラック◇素材：PVCレザー◇サイズ：約横幅：21cm高さ：11cmマチ：4cm◇仕様：ダブルファスナー開閉内側その1：ファスナーポケット×1マチ有りオープンポケット×1カード入れ×15クリアカード入れ×1オープンポケット×4内側その2：カード入れ×16札入れ×3ファスナー式小銭入れ×1オープンポケット×2◇付属品：ケアカード、紙袋、コーチ専用箱など※正規アウトレット店で購入しているのでご安心下さい。保管には気をつけておりますが、細かいスレなど神経質な方はご遠慮頂きます。よろしくお願いしますm(__)m
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