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所作　ロングウォレット　ブラック
商品番号 Q95975589386
商品名

所作　ロングウォレット　ブラック
ブランド名 ショサ
特別価格 税込 1,520 円
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商品詳細

所作　ロングウォレット！使用期間は6ヶ月程度になります。お金を包む”動作自体をデザイン結婚式場で、人々が袱紗から祝儀を取り出す風景。布を広げていく手の動き。古来から受け継がれる袱紗は、相手への心遣いで使われる。優雅な手の動き、その美しい動作のカタチ凛とした立ち居振る舞いの美しく、自然な動作は日常的なお金を使う動作を意識させられ、持ち人の品まで高めてくれます。レザー：牛革カラー：ブラック革の硬さ：★★★☆☆サイズ：W19×H10×D2㎝収　納：コインポケット×1／札入れ×1／カードスリット×8財布形···長財布カラー···ブラック素材···本革
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