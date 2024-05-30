所作　ロングウォレット　ブラック

所作 ロングウォレット！使用期間は6ヶ月程度になります。お金を包む”動作自体をデザイン結婚式場で、人々が袱紗から祝儀を取り出す風景。布を広げていく手の動き。古来から受け継がれる袱紗は、相手への心遣いで使われる。優雅な手の動き、その美しい動作のカタチ凛とした立ち居振る舞いの美しく、自然な動作は日常的なお金を使う動作を意識させられ、持ち人の品まで高めてくれます。レザー：牛革カラー：ブラック革の硬さ：★★★☆☆サイズ：W19×H10×D2㎝収 納：コインポケット×1／札入れ×1／カードスリット×8財布形···長財布カラー···ブラック素材···本革



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お金を”包む”』 動作をデザインする、所作のロングウォレット。 | STORY



黒和紙/白和紙 ロングウォレット | 所作 Shosa



sabaoSP ロングウォレット ブラック×シャボン | 所作 Shosa powered by BASE



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