Dior Homme 空山基 アメニティ ロゴ リング

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商品詳細
Diorのリングです。こちらのサイトで譲っていただいたのですが、結局使わなかったため出品します。Diorの空山基コラボの際のアメニティ？だそうで、特に刻印等は何もないため素材についてはわかりかねます。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming724492.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect153470.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric39445.html
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