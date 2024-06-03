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Dior Homme 空山基 アメニティ ロゴ リング
商品番号 S39544022897
商品名

Dior Homme 空山基 アメニティ ロゴ リング
ブランド名 ディオールオム
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Diorのリングです。こちらのサイトで譲っていただいたのですが、結局使わなかったため出品します。Diorの空山基コラボの際のアメニティ？だそうで、特に刻印等は何もないため素材についてはわかりかねます。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming724492.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect153470.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric39445.html
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