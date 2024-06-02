I0416SA29 未使用品 MACKINTOSH PHILOSOPHY 財布

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商品詳細
未使用品MACKINTOSHPHILOSOPHYレザーウォレット3つ折り財布ダークブラウンマッキントッシュフィロソフィーメンズ5F27/I0416SA29/HSP21/色：ダークブラウンサイズ：縦：10cm横：10cm素材：レザー生産国：-コメント：カード収納4、札入れ×1、小銭入れ×1、オープンポケット×2です。状態説明：展示のみの未使用品です。箱はございません。
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