ノースフェイス ホリゾンタル キャップ ハット 黒 ブラック 白 ユニセックス

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※画像の転載、商品説明のコピペは即事務局に報告致します。ご覧いただきありがとうございます。#teruノス11↑こちらを押すと、出品中のノースフェイス製品を検索できます。左上の【販売中のみ表示】を押してご覧ください。『商品名』 THENORTHFACEHORIZONTALEMBROBALLCAP(ノースフェイスホリゾンタルエンブロボールキャップ)『状態』 新品正規品イギリスから購入しました。『カラー』 ブラック『サイズ』 ワンサイズ、フリーサイズです。頭囲およそ53から63cmを目安に考えてください。(浅めの被り心地です)ツバの長さ6.7cm『材質』コットン(柔らかい生地になっております)※製造時における縫製の粗さやシワなどは、あらかじめご了承ください。厚さ3cmのゆうパケット専用箱で発送致します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーアウトドアレジャーキャンプスポーツ海外モデルプレゼント贈り物人気