【最終値下げ】SM×DICKIES JACKET レディメイド

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SAINTMICHAELSMxDickiesJACKETLサイズセントマイケルディッキーズサイズ：Lサイズ着用回数２回程なので、比較的綺麗な状態です。あくまで古着ですので神経質な方はご遠慮下さい。返品は受け付けてません。カラー···ブラックカラー···ブラックジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし