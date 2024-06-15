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- 【最終値下げ】SM×DICKIES JACKET レディメイド
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商品詳細
SAINTMICHAELSMxDickiesJACKETLサイズセントマイケルディッキーズサイズ：Lサイズ着用回数２回程なので、比較的綺麗な状態です。あくまで古着ですので神経質な方はご遠慮下さい。返品は受け付けてません。カラー···ブラックカラー···ブラックジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし
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