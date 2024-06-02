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商品詳細
【ブランド】FURLA【商品名】長財布【色】グレー【付属品】箱や袋など付属品有り2020年、FURLA正規店で購入しました。2年間、週1で使用してましたがそれ以降は引き出しにて保管してました。素人検品ですが目立ったキズや汚れはありません、状態は写真からお確かめください。神経質でない方にお譲りしたいと思います。新品同等をお求めの方はご遠慮ください。
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