正規品LOEWE ロエベ　コインカードホルダー

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商品詳細
数ある中からご覧いただきありがとうございます。ロエベLOEWEコインカードケースコインケースロエベは卓越した工芸技術で知られており、細部にまでこだわった作りが特徴です。製品は丁寧に作られ、品質と耐久性が保証されています。メンズ レディース ユニセックス 男女兼用Madein:スペイン形...小銭入れ・コインケースカラー...レッド ブルー柄・デザイン...プリント（ロゴなど）クチ...ファスナー日常使用しましたが目立った汚れ傷は内側のみです。内側の紐がほつれて一度修理に出しております。ご気軽にお問い合わせください柄・デザイン...無地カラー...ブルー
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正規品 LOEWE コインカードホルダー 財布 ブルー/ブラウン ロエベ 日本に
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