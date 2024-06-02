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正規品LOEWE ロエベ　コインカードホルダー
商品番号 Y11325915779
商品名

正規品LOEWE ロエベ　コインカードホルダー
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 6,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある中からご覧いただきありがとうございます。ロエベLOEWEコインカードケースコインケースロエベは卓越した工芸技術で知られており、細部にまでこだわった作りが特徴です。製品は丁寧に作られ、品質と耐久性が保証されています。メンズ　レディース　ユニセックス　男女兼用Madein:スペイン形...小銭入れ・コインケースカラー...レッド　ブルー柄・デザイン...プリント（ロゴなど）クチ...ファスナー日常使用しましたが目立った汚れ傷は内側のみです。内側の紐がほつれて一度修理に出しております。ご気軽にお問い合わせください柄・デザイン...無地カラー...ブルー
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