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19SS テンダーロイン リネン スウィングトップ ジャケット ブルー
商品番号 M75096645618
商品名

19SS テンダーロイン リネン スウィングトップ ジャケット ブルー
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 19,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

19SSLINENSWINGTOPテンダーロインのスウィングトップジャケットです。リネン素材で柔らかく着やすいアイテムとなっています。サイズS着丈69身幅64肩幅65素材特有のシワはありますが目立つダメージなく美品です。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome910243.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture599141.html
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