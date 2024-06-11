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シャーリングミニ2WAYブラウス
商品番号 C85589090900
商品名

シャーリングミニ2WAYブラウス
ブランド名 ページボーイ
特別価格 税込 1,295 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丈の長さが短めでスタイルアップ効果があります。ハイウエストのパンツにはもちろんワンピースなどに合わせてもとても可愛いです。またボタンがパールになっていてアクセントになります。お値下げいたします。コメントください(^^)カラー···ホワイト
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http://narcologia.ru/goods/browse776191.html
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