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ねんどろいど 刀剣乱舞-ONLINE- へし切長谷部(GOODSMILE ON…
商品番号 E63382108564
商品名

ねんどろいど 刀剣乱舞-ONLINE- へし切長谷部(GOODSMILE ON…
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ねんどろいど刀剣乱舞-ONLINE-へし切長谷部(GOODSMILEONLINESHOP限定)開封済み、未使用品です。備品確認のため下から一度開封しております。外箱に目立った傷や汚れはございませんが、素人保管ですので神経質な方はご購入ご遠慮下さい。#刀剣乱舞_ONLINE_#へし切長谷部#ねんどろいど刀剣乱舞_ONLINE_へし切長谷部_GOODSMILEONLINESHOP限定_
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