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NIKE 90s ビンテージキャップ ゴツナイキ
商品番号 W40872119078
商品名

NIKE 90s ビンテージキャップ ゴツナイキ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,000 円
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商品詳細

カラーネイビー素材ウールキャップのフェイスにはスウッシュデカロゴブランドロゴサイドには左サイドにはキャッチコピーにはJUSTDOITロゴがあります。背面にもスウッシュございます。ゴツナイキやビックロゴはまだ見ますがこのデザインなかなかないと思います。90sNIKEゴツナイキビンテージ古着ナイキOLDステューシーOLDGAP
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