NIKE 90s ビンテージキャップ ゴツナイキ

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商品詳細
カラーネイビー素材ウールキャップのフェイスにはスウッシュデカロゴブランドロゴサイドには左サイドにはキャッチコピーにはJUSTDOITロゴがあります。背面にもスウッシュございます。ゴツナイキやビックロゴはまだ見ますがこのデザインなかなかないと思います。90sNIKEゴツナイキビンテージ古着ナイキOLDステューシーOLDGAP
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