リアルマッコイズ　デッキジップジャケット

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商品詳細
リアルマッコイズのデッキジャケットジップタイプです。数年前に中古で購入しました。サイズ表記38で色は黒、背中にU,SNAVYの文字がないタイプです。状態ですが、右袖のリブ部に1センチほどの穴（破れ）があり,襟のリブ部に若干の毛玉がありますが、全体的にコットン特有の渋い経年変化が出てきています。インナーのアルパカも非常に暖かく、立ち襟ですので最強の防寒着といえるかもしれません。サイズ感ですが、体にフィットする細身の作りで、170センチ前後の細身体型の方にお勧めします。参考までに、身幅 約54㎝着丈 約63㎝肩幅 約43㎝袖丈 約66㎝（リブを含む）よろしくお願いします。
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