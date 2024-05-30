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美品　ヴィヴィアンウエストウッドマン　ジャケット　ユニオンジャック　値下げ！
商品番号 E63605631346
商品名

美品　ヴィヴィアンウエストウッドマン　ジャケット　ユニオンジャック　値下げ！
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッドマン
特別価格 税込 10,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···レッドヴィヴィアンウエストウッドマンのジャケットですしっかりとした生地で暖かく、デザイン性をもちながら動きやすい仕様になっています赤いおしゃれなダウンが欲しいなと思い購入しました参考定価定価10万円くらい衣装用に購入し、結局クローゼットに埋まっていました着用はしていますが、外出や長時間の着用はありません衣装合わせ程度ですジッパーの開け閉めで印象が変わるのでお好みで遊べますサイズ46普段自分はXLを着用しますがタイトに着る感じであれば全然着用できました普段ユニクロM〜Lサイズ着用の方におすすめだとおもいますしっかりとしたダウンのような感じです暖かさも重視しつつこだわりたい方におすすめですお値段含めお気軽にご質問いただけたらと思います！
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