夢幻品質　秘蔵放出　幻のエスピリト鉱山産　煌光アメジスティンセイクリッドセブン

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⭐️光輝く奇跡の石たちを見て下さいね⭐️↓クリックで全商品ご覧いただけます(^^)#セイクリッドグラスの天然石◉詳細◉産地：初期採掘 ブラジル・エスピリト鉱山産珠サイズ：約15.5㎜内径：約16.5cm品質：夢幻品質◉説明◉約10年以上前の卸・オールドストックの所有原石を使用して制作していただきました。「夢幻品質」のセイクリッドセブンです。最も高貴な色彩といわれている、【アメジストカラー】となります。◉特徴◉①ゲーサイトやファントムまで入り、大変美しく優雅です。②紫の色合いが大変濃く、水晶自体が究極の透明感です。③内包鉱物の艶が素晴らしく、深く輝いています。④アメジストカラーでかつ、力のある珠だけを厳選しました。⑤原石の紫の濃い部分だけを選別して作った、大変希少なブレスです。⑥約15㎜を超える超希少な大珠です。⑦光を通した色彩が【マゼンタ、ピンク、パール】を合わせたような、幻の色彩を放ちます。⑧極め付けは煌めく虹を放つ珠がいくつがございます。◉石言葉◉・運命を好転させる・大いなる癒し・サイキック能力を高める・グラウンディングを強くする・成功をもたらす・調和をもたらす・幸運を引き寄せる・バランス、高次元との繋がり・全ての愛を知り愛を与え愛される内包された鉱物同士のエネルギーが相乗効果的に働き、原石の段階で７種類が入っていれば、それら全てのエネルギーを持つと言われています。さらにこれだけのエネルギーが強い石であるにもかかわらず、持つ人を選ばない石です。透明感、艶、発色、そして最高峰のパワー。まさに秘蔵放出です。原石由来の僅かな小さなクラックや霧がありますので、お値打ち価格となっております。それを踏まえても素晴らしい美しさと力を兼ね添えたセイクリッドセブンです(^^)お値段はしますがもう2度と手に入らない、「奇跡の逸品」です。こちらの品質・珠サイズですと、市場価格は50万円をゆうに超えます。未来永劫の素晴らしいパートナーにどうぞ⭐️#夢幻品質#天然石#パワーストーン#ブレス#クォーツ#水晶#ヒマラヤ水晶#ガネッシュヒマール#セイクリッドセブン#スーパーセブン#モルダバイト#エスピリット鉱山#アメジスト