ジャスティンデイビス SRJ210 マイラブリング　15号　シルバー

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Justin Davis ジャスティンデイビス SRJ210 MY LOVE リング シルバー系 13号程度【中古】



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〇SRJ210MYLOVERING いぶし〇サイズ 15号〇定価 24200円〇素材 Silver925〇付属品 カードJustinDavisのアイコンリング。中古で購入、味も出てきて気に入っていましたが、サイズアウトで出品です。15号ですが、太いリングなので、14号として買っていただくほうが、イメージ違いにならないと思います。個人的に１５号の指だときついので... あくまで主観です。中古ですので、小傷や使用感ご理解の上、ご購入ください。#JUSTINDAVIS#マイラブ#ジャスティンデイビス#指輪#シルバーリング材質···シルバーカラー···シルバー