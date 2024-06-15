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ジャスティンデイビス SRJ210 マイラブリング　15号　シルバー
商品番号 J22853933972
商品名

ジャスティンデイビス SRJ210 マイラブリング　15号　シルバー
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 2,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〇SRJ210MYLOVERING　いぶし〇サイズ　15号〇定価　24200円〇素材　Silver925〇付属品　カードJustinDavisのアイコンリング。中古で購入、味も出てきて気に入っていましたが、サイズアウトで出品です。15号ですが、太いリングなので、14号として買っていただくほうが、イメージ違いにならないと思います。個人的に１５号の指だときついので...　あくまで主観です。中古ですので、小傷や使用感ご理解の上、ご購入ください。#JUSTINDAVIS#マイラブ#ジャスティンデイビス#指輪#シルバーリング材質···シルバーカラー···シルバー
http://narcologia.ru/goods/subtropical102601.html
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