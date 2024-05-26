Dead stock バブアー ヴィンテージ ビューフォート オイルドジャケット ...

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ご覧頂き有難うございます。DeadstockBarbourBeaufortvintage3ワラントバブアーヴィンテージビューフォートになります。1992年 英国製Deadstockにて購入後、大切に保管していた物になります。未使用のため、擦れや傷など無い大変綺麗な状態です。私が所有するbarbourの中で、現在一番状態が良い物になります。コレクション整理のため、今回出品させて頂きます。カラー セージサイズ 44身幅 66着丈 82袖丈（脇下）54素人採寸のため、多少の誤差はお許しください。状態の良い物は近年だいぶ減りつつあるため、興味のある方が居ましたら、是非宜しくお願い致します。あくまで一度人の手に渡った物の為、used品、ヴィンテージ品とご理解ある方のみ宜しくお願い致します。神経質な方は入札をお控えください。入札後、速やかに連絡入金が出来る方のみ、宜しくお願い致します。