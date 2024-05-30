フィラデルフィア・フィリーズ　スナップバック

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商品詳細
フィラデルフィア・フィリーズのスナップバックシリーズです！！フリーサイズのものです！汚れ防止のライナーテープをずっと貼っていたのですが、剥がしたらテープの跡かわかりませんが、汚れがついてしまいましたが、ライナーを貼れば全く分かりません！∩^ω^∩カラーリングがかわいくて、即完の商品となりました！もうどこにも売っていないものとなりました！エイトボール8ボールSTUSSYステューシージョーダンストリートオレンジロゴTシャツTシャツkebozケボズケボザーpassoverパスオーバーFROCLUBフロクラブparagraphパラグラフhangoversハングオーバーズbirdogバードッグコムドットコムドットゆうたストリートコーデオーバーサイズfr29090HUFfreaksstoreフリークスストアxlargeエクストララージcentimeterセンチメーターgenzaiゲンザイhystericglamourヒステリックグラマー刺繍ロゴスウェットナイロンジャケット
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