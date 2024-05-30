コムデギャルソン ジュンヤワタナベ マン 09AW リバーシブルジャケット XS

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ご購入いただく前に必ず自己紹介欄をご覧ください。【ブランド】COMMEdesGARCONSJUNYAWATANABEMAN/コムデギャルソンジュンヤワタナベマン【詳細情報】olor:blackprice:-season:2009AW日本製表側はハンティングジャケットやドンキージャケットなどのフィールドワーク系のデザイン素材は高密度コットンナイロン素材で、耐浸水性の高さが伺える素材となっております。ヨーク部分とエルボーパッチには本革を使用し、耐久性にも考慮されたデザインです。襟は表側の表面はコーデュロイ、裏面はバッファローチェックのフランネル素材スリムフィットデザインとなっており、パンツを選ばないシルエットになっているかと思います。裏側はモーターサイクルジャケットやライダースなどのドライビングブルゾン系のデザインとなっております。09AWとなっており、今後程度の良い個体が少なくなっていくことが予想されます。この機会にぜひご検討ください。ホワイトマウンテニアリング・サカイ・kolorカラー・フミトガンリュウ・エヌハリウッド・ミスタージェントルマン・フェノメノン・ファセッタズムなどお好きな方におすすめいたします。仕様：リバーシブル/シングルジップ(裏)/フロントボタン【素材】表側：コットン60%ナイロン40%裏側：ナイロン100%革：牛革【状態】・ブランドタグのサイズ表記タグに切り取りあり(画像5)総評:10中7.5皮革部分にわずかな小キズ等はございますが、目立ったダメージや汚れはございません。表面裏面共に特筆するようなダメージや汚れもなく、リブに毛玉等はございません。2009年のアイテムとなりますが、年代を感じず全体的に美品となっております。【詳細寸法】size:XS肩幅:41身幅:49.5ウエスト:48着丈[襟下から計測]:64.5袖丈:62.5裄丈[襟下中央から袖口]:83.5再構築異素材パッチワークマウンテンジャケットワークジャケットドライビングジャケットシングルライダースドンキーコートドライバーズ