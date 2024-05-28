タイ産 クロコダイル革 コインケース 丸型 ワニ 小銭入れ　ヌードピンク

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KIK-0288／ご覧頂きありがとうございます♪❤＼⭐️新品未使用品です。⭐️他にも人気?！売れ筋品を取り揃えてますので フォローしていただけるとうれしいです(^^)vクロコダイルコインケース丸型レディースメンズコンパクトファスナータイわに鰐革小銭入れ◆表記サイズ◆幅9cm長さ9cm◆カラー◆ヌードピンク◆商品説明◆こだわりのタイ産のクロコダイルを使用したコインケースになります♫母の日恋人大親友へギフトにぴったり。コンパクトな手持ちサイズで使い勝手も抜群。【材質】・外側：クロコダイル革（腹）・内側：牛革 +ナイロン✅注意事項・こちらの商品は郵便局からの発送になりますので、土日祝の発送は 出来かねます。・海外製品のため、小さな糸のほつれなどがある場合がございます が、ご了承ください。・寸法は平置きで計測致しております。計測の仕方によっては異なる 場合がございます・光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がござ います。・その他注意点はプロフに記載しておりますのでそちらもご確認をお 願いします。上記にご了承いただける方のみご購入願います。