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超豪華！特大金爪\u0026ターコイズ　フェザー　ネックレス【イーグルフック\u0026ホイール付】
商品番号 B69123822532
商品名

超豪華！特大金爪\u0026ターコイズ　フェザー　ネックレス【イーグルフック\u0026ホイール付】
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 5,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...シルバー********************************************************ご覧頂きありがとうございます。こちらは豪華な金爪とターコイズのフェザーネックレスのセットになります。フェザーには燻し加工がされています。ターコイズで、さわやかさが演出できます！シンプルなTシャツ一枚に合わせるだけでかっこいいです！チェーンは細角チェーンを使用。*******************************************************在庫:1*******************************************************羽のデザインのネックレスはゴローズやアリゾナフリーダム、サードなどでも有名です。インディアンジュエリーや、メキシカンジュエリーが好きな方にオススメです。チェーン・ペンダントトップともにステンレス製なので汗・水に強く錆びません。お手入れも簡単です。三代目JSoulBrothers登坂広臣／今市隆二／岩田剛典／EXILE、TAKAHIRO／木村拓哉、さん等で人気のイーグルネックレスです。《サイズ》ネックレス　　　　　　　60cm————————————————————————※海外輸入品のため小傷等がある場合が御座います。神経質な方はご購入をお控えください。————————————————————————＊値下げ不可＊即購入OKです。#
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